رئيس المجلس الرئاسي يلتقي آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166

طرابلس 29 سبتمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي الأربعاء، آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 المكلفة بتأمين النهر الصناعي “محمد الحصان”، وذلك للتباحث حول المهام المكلفة بها.

وأكد الرئيس خلال اللقاء، على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي؛ لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، لتمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، ولحماية المرافق الحيوية للدولة.

وأكد السيد الرئيس، إن تشكيل قوة عسكرية مشتركة لتأمين النهر الصناعي، تعتبر خطوة مهمة عمل عليها المجلس الرئاسي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا، ومن شأنها أن تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة، مفادها أن الليبيين قادرين على التغلب على خلافاتهم، والعمل معًا لبناء دولة موحدة، ومستقرة، ومزدهرة. (وال) ف م/ ر ت

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