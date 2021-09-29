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الاستعداد لإقامة معرض دولي لجذب استثمارات لإعادة إعمار بنغازي

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يستعد مجلس أصحاب الأعمال الليبيين لإقامة معرض دولي لجذب استثمارات لإعادة إعمار مدينة بنغازي، بمشاركة شركات محلية وإقليمية، وذلك في إطار تحريك عجلة الاقتصاد.

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قناة ليبيا

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