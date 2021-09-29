الاستعداد لإقامة معرض دولي لجذب استثمارات لإعادة إعمار بنغازي

يستعد مجلس أصحاب الأعمال الليبيين لإقامة معرض دولي لجذب استثمارات لإعادة إعمار مدينة بنغازي، بمشاركة شركات محلية وإقليمية، وذلك في إطار تحريك عجلة الاقتصاد.
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قناة ليبيا
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