القبض على المتسببين في انبعاث الغاز السام بمنطقة القوارشة

العنوان-بنغازي

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على المتهمين في تسرب غاز الكلور السام الذي تسبب في تسمم عشرات المواطنين في بنغازي، الثلاثاء، وإصابتهم بالاختناق جراء انبعاث الكلور في سماء منطقة القوارشة من أحد مواقع بيع الخردة.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه بعد التحري وجمع المعلومات حول وجود رائحة كريهة في الجو بمنطقة سوق المواشي بالقوارشة يعتقد أنها غازات سامة، وبعد تكليف 4 دوريات أمنية في الفترة المسائية بالبحث والتحري عن المعلومة.

وأكدت المديرية أن تم القبض على المتهمين أحدهما ليبي الجنسية صاحب معمل خردة ليبي والآخر مصري قام بشراء الأنبوبة من عامل الحراسة بمصنع البيارة داخل منطقة المشروع، مشيرة أنه خلال التحقيق معهم من قبل قسم التحقيق بمركز شرطة القوارشة عقب القبض عليهم، تبين أنهم قاموا بالخطأ بتسريب غاز الكلور من إحدى الانابيب بعد تعريضها لدرجات حرارة عالية، والتي تم شرائها من أحد بائعي الخردة بالمدينة دون أن يدركوا خطورتها.

وأوضحت أنه تبين من خلال التحقيق أن الأنبوبة مسروقة من داخل مصنع البيارة الكيماوي بمنطقة المشروع، وتم بيعها للمتهم المصري لاستخدمها في معمل الخردة الذي يعمل به.

يذكر أن عشرات المواطنين في بنغازي أصيبوا بالاختناق جراء انبعاث غاز في سماء منطقة القوارشة من أحد مواقع بيع الخردة، وذكر، مركز بنغازي الطبي، أن الأطقم الطبية تعاملت مع المصابين الذين أسعفوا إلى قسم الطوارئ.

وأوضح المركز، أن عدد الحالات التي أسعفت فاق الـ25 حالة، مشيرًا إلى أن المصابين من مختلف الأعمار، وقد كانوا في حالة سيئة جدًا نتيجة انقطاع التنفس بشكل كامل.