الدبيبة وحكومته في النيجر يبحثون قضية الهجرة وتطوير العلاقات

بحث رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة”، مع رئيس جمهورية النيجر “محمد بازوم” قضية الهجرة غير القانونية من شمال النيجر مروراً بالجنوب الليبي، والتي تستدعي التواصل والعمل مع دول الجوار لحماية الحدود المشتركة ومعالجة هذا الملف.

وجرت مباحثات بازوم-الدبيبة بعد ظهر اليوم الأربعاء في العاصمة النيجرية نيامي-وفقاً لما أورده المركز الإعلامي التابع لحكومة الدبيبة.. وقد أثنى رئيس النيجر على الجهود المبذولة من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار والسلام في ليبيا مؤكداً على أنه “رغم التحديات والمشاكل التي تعاني منها ليبيا إلا أنها تظل تلعب دوراً مهماً في استقرار المنطقة”.

كما أكد الدبيبة-من جانبه- على أن “العلاقة مع الجارة النيجر تتجاوز الجغرافيا والحدود وبالتالي سيكون العمل مشتركاً وحماية الحدود واجباً حتمياً لايمكن معه التهاون” – حسب وصفه.

واستعرض الجانبان أيضاً تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود فرص استثمارية دعا فيها رجال الأعمال المرافقين للوفد الليبي للقاء غرفة التجارة بالنيجر، كما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة العليا الليبية النيجرية والتي سيحدد لها موعد قريب لتجتمع.

ورافق الدبيبة في رحلة النيجر وزراء الخارجية والداخلية والمواصلات ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، والناطق الرسمي بإسم رئيس الحكومة ورئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي ومدير مصرف الساحل والصحراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وللإتصال والشؤون السياسية.

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