أمن أمساعد تنهي الجدل حول وفاة مهاجر مصري الجنسية

أخبارليبيا24- خاص

نفى الناطق باسم مديرية أمن امساعد مقدم أحمد الفرجاني اليوم الأربعاء مقتل مهاجر مصري حسب ما ذكره بعض النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي.

ورجح الفرجاني خلال تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن سبب الوفاة قد تكون بسبب العطش والإرهاق الذي يتعرض له المهاجرين أثناء سيرهم على الأقدام في دروب الصحراء على الحدود الليبية المصرية.

وتابع الناطق باسم المديرية أنه قد يكون لدى الهاجر المتوفي مرض مثل القرحة وغيرها ويتوفاه الأجل على الحدود بين البلدين، مؤكدًا أنه لم يتم التعرف على صاحب الجثة لعدم وجود أي مستندات معه.

وأشار الفرجاني إلى أن هذه ليست الحالة الأولى بل سبقتها حالات كثيرة من العثور على جثث مهاجرين على الحدود.

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن أنه تمت إحالة الإجراءات إلى المنطقة العسكرية حيث يتولى الجيش القضية.

وختم الفرجاني تصريحه :”نفند كل الإشاعات التي نشرت اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن عصابات التهريب هي من قامت بقتل المهاجر المصري”.

وعثرت كتيبة (الاستطلاع 418) التابعة للقوات المسلحة على جثة مهاجر مصري بين الحدود الليبية والمصرية يبلغ من العمر حوالي 30 سنة متحللة.

يشار إلى أن عددًا من الصفحات والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت أخبارًا تفيد بأن تجار البشر قاموا بقتل مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية وتركه مرميًا على الحدود.