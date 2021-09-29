رئيس المجلس الرئاسي يبحث آخر المستجدات السياسية مع وفد من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية

طرابلس 29 سبتمبر 2021 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي الأربعاء، وفدًا من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأثنى الوفد على كلمة الرئيس التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد خلالها على وحدة ليبيا واستقرارها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، والمضي قدماً نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتطرق اللقاء إلى دور المجلس الرئاسي في دعم وقف إطلاق النار، وتوحيد أغلب المؤسسات الحكومية، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والعمل على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وبارك الأعيان والحكماء؛ إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وكذلك الإجراءات التي تمت مؤخرًا، بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية.

وأكد أعيان وحكماء المنطقة الشرقية من مختلف قبائلها، دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي، في خطواته الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل بين مناطق ومدن ليبيا.

بدوره، أكد السيد الرئيس، على دور الأعيان والحكماء في المنطقة الشرقية، لرغبتهم الصادقة للمشاركة في المشاريع والبرامج التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا وقوفه على مسافة واحدة بين جميع الليبيين في كل المناطق. (وال) ف م/ ر ت

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