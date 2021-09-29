اتفاق مصري أمريكي على تكثيف الجهود لتحقيق انتخابات ديسمبر

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الذي يجري زيارة إلى القاهرة، بحث مستجدات القضايا الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا.

وحسب بيان الرئاسة المصرية فإن اللقاء الذي حضره مسؤولون من الطرفين تم خلاله التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات في ليبيا، وكذلك ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا، حيث أكد السيسي أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر.

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