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وزيرة الداخلية الإيطالية تحذر من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انضمت وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي، إلى الاصوات المحذرة في الحكومة الإيطالية من عواقب عدم إجراء الانتخابات في ليبيا وفق الموعد المقرر نهاية العام الحالي.

لامورجيزي،  الاربعاء، وخلال حدث بعنوان (الامن والاندماج من أجل إيطاليا سريعة الخطى)، قالت: “الشيء المهم في ليبيا هو الوصول الى التصويت في 24 ديسمبر القادم”، ولهذا السبب “يجب على أوروبا الدخول فورًا في شراكات مع ليبيا، لأنه إذا لم يتم التصويت فإننا نخاطر بمرحلة أخرى من عدم الاستقرار الخطير”.

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قناة ليبيا الحدث

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