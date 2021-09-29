ضبط متهمين بخطف وتعذيب وقتل وافد مصري في مصراتة

العنوان-مصراتة

ألقت قوة أمنية بمديرية أمن مصراتة القبض على متهمين بخطف وقتل وافد مصري تحت التعذيب، بعد تلقي بلاغ من شقيقه يفيد بخطف المجني عليه لإرغامه على دفع فدية مالية.

وقال مكتب النائب العام، بصفحته بـ فيسبوك، أن بداية الواقعة عندما تقدم وافد مصري يدعى جبريل صبري علي، ببلاغ لمكتب المحامي العام مصراتة، بشأن ظروف وملابسات واقعة خطف شقيقه، لإرغامه على دفع فدية مالية.

وأشار البيان إلى أن المحامي العام وجّه جهاز البحث الجنائي وقوة المهام الأمنية بمديرية أمن مصراتة بمباشرة إجراءات البحث عن الفاعلين وتحرير المجني عليه من خاطفيه.

وألقت القوة الأمنية القبض على الجناة وتحرير أربعة وافدين والاستهداء إلى مكان دفن المجني عليه الذي فارق الحياة نتيجة ممارسة التعذيب على جسده.

وأوضح البيان أن مكتب المحامي العام – مصراتة باشر إجراءات التحقيق في الواقعة، وفق اعترافات الجناة ونتائج معاينة محل الواقعة ومناظرة جثة المجني عليه وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة القضية.