السيسي يتفق مع سوليفان على تكثيف التنسيق بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات الليبية وسحب المرتزقة

ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأربعاء تطورات الاوضاع في كل من ليبيا وتونس وسوريا واليمن والعراق.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين، بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

من جانبه، أكد السيسي على الأهمية التي توليها مصر لإنجاح المسار السياسي وسحب كافة القوات الأجنبية من ليبيا، مشددًا في هذا الإطار على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، ومؤكدًا في ذات السياق أن السبيل الفعال لتحقيق الاستقرار في المنطقة هو عودة الدول التي تعاني من أزمات إلى إطار الدولة الوطنية بالمفهوم الشامل.

هذا وحضر اللقاء كل من سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، ونيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

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