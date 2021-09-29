بعد اجتماعه بالأفريكوم.. المنفي يلتقي “جويلي والحصان” في طرابلس

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتشكيل قوة عسكرية مشتركة، لتأمين النهر الصناعي، والتي عدها خطوة مهمة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وأكد المنفي خلال لقائه آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 محمد الحصان، على ضرورة تأمين محطات وشبكة النهر الصناعي لضمان التدفق المستمر لإمدادات المياه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تمهيد الطريق لاتخاذ المزيد من تدابير بناء الثقة، وحماية المرافق الحيوية للدولة، كما أنها تبعث برسالة للجهات الدولية الفاعلة، مفادها بأن الليبيين قادرون على التغلب على خلافاتهم، والعمل معا لبناء دولة موحدة.

في ذات السياق بحث المنفي سُبل دعم المؤسسة العسكرية مع آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية اللواء “أسامة جويلي”، بالإضافة للدور الذي تقوم به الغرفة في محاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب وفق بيان المجلس.

يُذكر أن اللقاءات التي تأتي بعد 24 ساعة من زيارة وفد الأفريكوم للعاصمة طرابلس، ترأسها المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وسبق للولايات المتحدة مباركة إعلان إنشاء القوة العسكرية المشتركة في منطقة الشويرف، والتي ضمت عناصر عسكرية من الكتيبة 166 ولواء طارق بن زياد، حيث اعتبرتها خطوة إيجابية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

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