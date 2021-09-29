خاص| المقصبي لــــ”وال”: مفوضية المجتمع المدني ساعية لإيجاد فُرص أكبر للاستفادة من المُنح الدولية

بنغازي 29 سبتمبر 2021 (وال)- كشف المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني بالإدارة العامة بنغازي، عن مساعي الإدارة العامة لإيجاد فرص أكبر للاستفادة بشكل أكبر من المنح الدولية؛ وذلك بالنظر إلى شحّ الموارد والإمكانيات.

وقال الأستاذ إبراهيم المقصبي – في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إنه تم الاتفاق مع المانحين على تعديل خطتهم بشأن برامج الاستهداف المحلي إلى تنفيذ برامج “التنظيم الإداري، وبناء المؤسسة إداريًا وماليًا، وكتابة الاستراتيجيات المنظمة، وكتابة المشاريع”، التي من شأنها الرفع بمستوى الوعي والخدمات بالمنظمات المحلية.

تدريب 70 منظمة

وأضاف المقصبي أنه خلال عام 2017 فقط؛ أثمرت شراكة الإدارة العامة مع المانحين عن تدريب قرابة 70 منظمة محلية .

وبشأن المنح الدولية للمنظمات للمحلية؛ يتحدث المقصبي قائلا: “الآلية المتبعة هي الإعلان المباشر عبر صفحاتها أو موقعها الرسمي، عن المنح المقدمة نظير تنفيذ مشاريع في ليبيا، الأمر مرتبط بقوانين المانحين؛ سواء من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارات الخارجية الدول الأوروبية، والوكالة الأمريكية للتنمية، والتي تخصص في أموال من الضرائب، كنوع من المسؤولية الاجتماعية اتجاه عمل منظمات المجتمع المدني، وتعزيز علاقتها خارجيًا، باعتبار بلادنا منطقة نزاع فلقد دخلت ضمن الدول المستهدفة، وتتقدم المنظمات المحلية بمقترحاتها للحصول عليها، وهنا المشكلة إن مهارات التقديم وفق المعايير الدولية المتعارف عليها، وآلية متابعة الإعلان لا يمتلكها سوى عدد محدود جدًا”.

ويتابع المقصبي: “تقارير منظمات الأجنبية تُحدد الشركاء المحليين، وبالمقارنة غالبًا لا تذكر هذه المشاريع في تقارير منظماتنا، ويتم استدعائهم والتحقيق بالخصوص، فمثلا تفاجئنا إن هناك منظمة محلية تعمل مع أجنبية ومتحصلة على منحه غير مُدرجة في التقرير المالي؛ الذي يؤكد أن حسابهم صفر، ونكتشف أنه يتعامل معهم بحساب مصرفي غير معلوم لدينا، واتخذت حيالهم الإجراءات القانونية، واليوم أجزم بأن متابعتنا للأمر باتت واضحة ومعلومة لدى الجميع، فقد تم تجميد عمل أكثر من منظمة للأسباب ذاتها”.

قرصنة أم مهارة

وحول نظرته بشأن اعتبار المنح الدولية للمنظمات المحلية قرصنة أم مهارة؛ يوضح المقصبي قائلا: “يعتقد الجميع إن هذا الملف أسير للفوضى، ولا يخضع لأي ضوابط؛ ولا يتعلق بالأمن القومي، كما أن هناك تداخل مع جهات أخرى، على سبيل المثال وزارة الخارجية، المنظمات الأجنبية غير الحكومية، تكون مستنداتها مترجمة ومعتمدة من السفارة الليبية في الخارج والشؤون القنصلية في الداخل ، وعندما يجهز ملفها فنيًا تمنحها المفوضية إذن المزاولة بالمتابعة، مع الجهات الأمنية المختصة في حال وجود شبه على الأشخاص، وتأتينا الموافقة الأمنية بمنح الإذن من عدمه، وبالتالي دخولها للبلاد شرعي وقانوني، وهذه المنظمات مُلزمة بتقديم تقارير ربع سنوية بشأن أعمالها، وتتم متابعة أنشطتها وفق للمشروع القادم لتنفيذه في ليبيا، والذي تمت الموافقة عليه مُسبقًا، وأما الدورات التدريبية الخارجية فهي تتم وفق ترشيحاتنا”.

وأوضح المقصبي أن جل المشاكل التي تعاني منها الإدارة العامة، تقدمها اللائحة مُعيبة، والتي يسبقها غياب تشريعات تنظم وتضبط عمل المجتمع المدني رُغم تقديم مشروع القانون مرتين لكنه لم يُعتمد، إضافة إلى حالة الانقسام التي تعيشها بسبب وجود جسمين متوازيين في بنغازي وطرابلس، وتحدي غياب الميزانية منذ خمسة أعوام، وعدم اكتمال الكادر الوظيفي، والموجود لم يحظى بالتأهيل المطلوب، وهم بانتظار صدور قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن توحيد المفوضية قريبًا.

عدد المنظمات

وتابع المقصبي: “يصل عدد المنظمات المحلية المقيدة في ليبيا منذ عام 2011 قرابة 6000 آلاف، عمليًا الناشطة والفاعلة منها لا تتجاوز 1000، ولدينا 27 منظمة عالمية لديها إذن مزاولة من الإدارة العامة للمفوضية ببنغازي، فقر الإمكانيات لم يجعلنا مكتوفي الأيدي، فأدواتنا المحدودة في المراقبة تتم عبر التقارير الفنية والمالية، من خلال التحديث السنوي، وبمرور الوقت ومن خلال نماذجنا الاسترشادية دربت المنظمات نفسها، وهذه الخطوة السنوية لا تخفى حاجتنا للمراقبة الدورية، ووضع آلية مبسطة وسهلة، فنحن جهة داعمة ومنظمة أكثر من كوننا مراقبة ومسيطرة”.

وبشأن أنشطة مخالفة للأهداف المعتمدة؛ قال المقصبي: “جزئية الأسماء للمنظمات تضبطها لائحة معتمدة من مجلس ادارة المفوضية منذ 2016، والمحاذير محددة وواضحة، ويفترض أنها تنشط وفق الأهداف الموجودة في نظامها الأساسي، لكن تقارير الأنشطة تردنا ما بين المتطابقة وغير المتطابقة، ونقوم بتوجيه تنبيه بالخصوص، وتحدث بعض المخالفات والشكاوي بين المنظمات، أو من العاملين بها؛ بتغوّل رئيس مجلس الإدارة على بقية الأعضاء أو شبها ت فساد وغيرها، وأحيانًا من جهات عامة؛ وعلى سبيل المثال وصلتنا شكوى على نفس المنظمة من صندوق الضمان الاجتماعي، ومصرف التجارة والتنمية، ومصرف ليبيا المركزي، كونها تقوم بتجاوز قانوني في صورة الحجز الإداري على مؤسسات الدولة، تحت مسمى محاربة الفساد والإرهاب، وفي نظامها الأساسي لا تملك الأحقية بهذا الإجراء ، إضافة إلى كون مكنت الحجز الإداري، هي اختصاص أصيل للضرائب والضمان وفقًا للتشريعات المحلية”.

مشاكل وعراقيل

ويعترف المقصبي بأنه رُغم مُضي عقد من الزمن من التجارب، إلا أنهم لم يتمكنوا من ترسيخ ثقافة العمل المدني، فبعض مؤسسي المنظمات يُعانون من عدم الفهم، وهم بهذا لا يتنصلون من مسؤوليتهم بإخضاع المنظمات لدورات تدريبية قبل منحها للإشهار، لتصبح مؤهل بكافة المهارات المطلوبة رغم من شبكة العوائق التي تجعلهم عاجزين .

وبخصوص تهريب عملة وفساد مالي تحت مظلة منحة الأجنبي؛ يتحدث المقصبي: “حدثت بعض الاختراقات والتجاوزات البسيطة أو بعض الاجتهادات، بسبب جهل الموظفين الليبيين بالمنظمات الدولية، والإجراءات والقوانين المحلية، لتأكيد متابعتنا الدقيقة لعملها، تمت في إحداها وهي كبرى المنظمات العاملة على مستوى العالم، وعملية فساد ممنهجة عبر ممثلها الليبي الذي قام ببيع مبلغ (80.000 يورو) محول لصالح أعمال المنظمة في السوق السوداء، وأخطرتنا الأجهزة الأمنية بالخصوص، قمنا بتجميد أعمالها وبمخاطبتهم رسميًا عن طريق البريد الالكتروني، اتضح إن القائمين بتجاوزات موظفين بإدارات متوسطة، وتم فصلهم ، و تقدمت باعتذار لدولة الليبية، وتكليف مفوض آخر، وأخلت ذمتها حيال أي إجراءات قانونية اتجاه الأطراف المتورطة باعتبارها تهريب عملة. (وال) هـ ش/ ر ت

حوار | هدى الشيخي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال