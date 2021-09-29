كويدير: ليس من حق مفوضية الانتخابات طلب تعديل قانون انتخاب الرئيس بل تنفيذه

قال عضو لجنة مجلس النواب لوضع تشريعات الانتخابات، مفتاح كويدير، إن: المفوضية العليا للانتخابات ليس من حقها طلب تعديل قانون انتخاب الرئيس، فمجلس النواب أصدر القانون، وأصبح نافذا، وتم إخبار المفوضية به، وعليها تنفيذه فقط.

كويدير، أضاف في تصريحات صحفية أن التعديلات التي طلبتها مفوضية الانتخابات ليس لها أي داعٍ، والأسبوع القادم سيعرض قانون انتخاب مجلس النواب لمناقشته، وسيصدر خلال أسبوعين.

وتابع قائلًا: “ليس لدي أي معلومات عن اجتماعات ستعقد في المغرب بين مجلسي الدولة والنواب، مخصصة لمناقشة قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

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