دعوة الشركات الكورية الجنوبية لاستكمال المشروعات الكهربائية في ليبيا

ناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد عيسى، الأربعاء، عودة الشركات الكورية لاستكمال أعمالها داخل ليبيا بعد توقفها عن العمل لسنوات، خاصة في مجال الكهرباء في محطات غرب طرابلس والخليج والزويتينة.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية، سفير كوريا الجنوبية المعتمد لدى ليبيا، لي سانغ سو، وفق صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

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وتناول الاجتماع، وفق البيان، عودة السفارة الكورية للعمل من داخل طرابلس، وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

وأكد وكيل وزارة الخارجية «حرص حكومة الوحدة الوطنية، ووزيرة الخارجية، على هذه الخطوات التي يجب اتخاذها من الجانب الكوري استكمالًا وتنفيذًا لمبدأ الصداقة بين الدولتين».

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