المجلس الوطني للحريات يدين اختطاف الحاراتي ويطالب بالكشف عن مصيره

العنوان-طرابلس

تستمر مليشيات العاصمة طرابلس في ارتكاب جرائمها ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين غربي البلاد وسط إدانات دولية واسعة.

ومساء الأحد، اختطفت مليشيات مجهولة الناشط الليبي البارز، عماد الحاراتي، رئيس الرابطة الوطنية للشباب، بعد دعوته لمظاهرات داعمة لإجراء الانتخابات.

واستنكر المجلس الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان حادثةاختطاف رئيس الرابطة الوطنية لدعم الشباب، عماد الحاراتي، بعد اقتحام مقر الرابطة في منطقة بن عاشور، وسط مدينة طرابلس، من قبل مسلحين ملثمين واقتياده إلى مكان مجهول مساء الأحد ولايزال مصيره مجهولا إلى الآن.

وأعرب المجلس عن شديد إدانته لواقعة الاختطاف والإخفاء القسري الذي طال “الحاراتي”، مستنكرة تصاعد ظاهرة الاعتقال التعسفي والاختطاف، والذي يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ولحق حرية الرأي والتعبير.

وطالب المجلس الجهات الأمنية بضرورة فتح تحقيق شامل في الواقعة، والتدخل العاجل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لضمان الإفراج عنه، محملة الخاطفين مسؤولية سلامته.