“أطباء بلا حدود” تستأنف عملها بمراكز احتجاز المهاجرين في طرابلس

استأنفت منظمة أطباء بلا حدود عملها بمراكز احتجاز للمهاجرين بالعاصمة طرابلس، بعد تعليق أنشطتها لمدة ثلاثة أشهر عقب سلسلة الحوادث المُقلقة، بحسب المنظمة، التي تهدف من وراء عودة نشاطها إلى تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمهاجرين واللاجئين المحتجزين بهذه المراكز.

وأضافت المنظمة أن عودتها جاءت عقب محادثات جرت بينها وبين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث تلقت ضمانات تؤكد تلبية بعض الشروط الأساسية بمراكز الاحتجاز، ومن بينها منع استخدام العنف ضد المحتجزين وضمان سلامة فرق المنظمة بالمراكز والسماح كذلك بوصولها دون عوائق وبصورة مستمرة، وتيسير وصول الخدمات الطبية للمرضى إلى جانب ضمان الاحترام التام للخصوصية الطبية للمحتجزين.

وأشارت المنظمة إلى أن العيادات المتنقلة التابعة لها بدأت زياراتها الميدانية في 15 من الشهر الجاري لمركز احتجاز المباني بغوط الشعال، ومركزي احتجاز أبوسليم وشارع الزاوية بطرابلس، حيث تمكنت فرقها من تقديم خدمات الرعاية الطبية لـ 404 مريضاً من بينهم 30 طفلاً لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، كانوا يعانون من أمراض جلدية واضطرابات في الجهاز التنفسي بسبب ظروف تواجدهم القاسية، مُنوهةً إلى أن فرقها سهّلت الإحالة الطبية الطارئة لـ 28 مريضاً.

ودعت المنظمة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز وإطلاق سراح الموجودين بها، وضمان حصولهم على الحماية والمساعدة الإنسانية الملائمة بعد إطلاق سراحهم، بما في ذلك الضمان العاجل لعودتهم الطوعية إلى ديارهم وإعادة توطينهم خارج ليبيا.

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