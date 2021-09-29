المنفي والجويلي يبحثان دور غرفة العمليات المشتركة في محاربة الجريمة ومكافحة الإرهاب

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع آمر غرفة العمليات المشتركة المنطقة الغربية، اللواء أسامة الجويلي، دور الغرفة في محاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والجويلي تناول أيضًا مناقشة بعض الملفات ذات العلاقة بالشأن العسكري بالمنطقة الغربية، وكذلك سُبل دعم المؤسسة العسكرية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يأتي اللقاء بعد يوم من اجتماع المنفي مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند بحضور المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذين زارا طرابلس، أمس الثلاثاء.

والتقى الوفد الأمريكي مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، كما حضر اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” الذي عُقِد للمرة الأولى في العاصمة طرابلس منذ تشكيل اللجنة.