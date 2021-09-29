مذكّرة تفاهم وتعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم وشركة بريد ليبيا

طرابلس 29 سبتمبر 2021 (وال)- شهد ديوان وزارة التربية والتعليم بطرابلس مساء اليوم الأربعاء، توقيع مذكّرة تفاهم بين الوزارة، وشركة بريد ليبيا، وذلك في إطار التعاون المُثمر والبنّاء.

ووقّع المذكرة وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف”، والدكتور “طارق علي الشطشاط” رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا.

وحضر مراسم التوقيع، مستشار وزير التربية والتعليم الدكتور “عبد السلام الصغير”، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للامتحانات الأستاذ “محمود الفالي”، ومدير المكتب القانوني بشركة بريد ليبيا الأستاذ “مراد كشلاف”، ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ “شكري مخزوم”، ومدير إدارة الخدمات البريدية الأستاذ “أبو عجيلة أبو ضاوية”

ووفقًا لبنود الاتِّفاق، تتولى شركة بريد ليبيا اِستلام ونقل أسئلة وأوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية، والثانوية لكل عام، إضافة إلى استفادة الوزارة من كافة الخدمات البريدية لشركة بريد ليبيا، بما في ذلك خدمات نقل البريد السريع المحلي والدولي، علاوةً على مساهمة الوزارة في البرنامج التوعوي الذي تُعدُّه شركة بريد ليبيا، لنشر هواية جمع الطوابع البريدية بين طلاب المؤسسات التعليمية المختلفة، إضافةً إلى تقديم الوزارة برامج تدريبية مختلفة لموظفي شركة بريد ليبيا حسب الإمكانيات المُتاحة.

واتّفق الطرفان على العمل ببنود المذكرة لمُدة ثلاثة سنوات تجدد تلقائيًا اعتبارًا من تاريخ توقيعها.

يُشار إلى أن شركة بريد ليبيا؛ شركة ليبية مُتخصّصة في تقديم الخدمات البريدية ونقل الإرساليات والبريد داخل وخارج ليبيا. (وال) أس / ر ت

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