مسح عشوائي بشرق ليبيا للكشف عن «كورونا»

تكثّف السلطات الطبية في ليبيا من جهودها لمكافحة وباء «كورونا»، من خلال الدفع بحملات قومية لإجراء مسحات عشوائية للكشف عن الفيروس بمختلف الأنحاء، في وقت تراجعت الإصابات إلى ما دون الألف في اليوم، بحسب البيانات الرسمية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس العاصمة، أمس، إنه أطلق بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بوزارة الصحة في مدينة بنغازي حملة مسح عشوائي بالأماكن العامة والخاصة، لقراءة الوضع الوبائي بكل دقة في المنطقة الشرقية وتستمر أسبوعاً، مشيراً إلى أن النتائج ستحال لمكتب تحليل البيانات بالمركز الوطني لمعرفة الوضع الوبائي بدقة بالمنطقة.

ووسط حالة من الاستقرار الوبائي في ليبيا، أظهرت نتائج 18 مختبراً مرجعياً تسجيل 868 إصابة جديدة بينها 165 في حالة حرجة، وفقاً للمركز الوطني، ليرتفع بذلك العدد التراكمي إلى أكثر من 339 ألف إصابة، تعافى منها 258 ألف حالة، بينما تُوفي 4636 مصاباً ومصابة.

وكشف المركز الوطني، في نشرته الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة، المعنية بحصر أعداد الأسبوع الماضي، عن تراجع الإصابات وازدياد عدد الوفيات بفيروس «كورونا»، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما لفت إلى زيادة عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح الجرعة الأولى إلى 1.372 مليون مواطن، و194.529 ألف تلقوا الجرعة الثانية.

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحملات المجتمعية للتوعية بأهمية تلقي اللقاح. وقال المركز الوطني، أمس، إن مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة في قصر بن غشير والسبيعة وسوق الخميس مسيحل يواصل حملات التوعية هناك، مشيراً إلى أن الفريق المعني زار مراكز التطعيم في هذه البلديات، أول من أمس، للوقوف على آلية سير حملة التطعيم بحضور إدارات الخدمات الصحية وأعضاء من المجالس البلدية.

وقالت إدارة الإعلام بوزارة الصحة، أمس، إن إجمالي المسحات الأنفية وعينات الدم التي سجلتها فرق الرصد والتقصي بمدينة بنغازي، بلغت 330 مسحة وعينة في أول أيام حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية.

وعلق الهلال الأحمر الليبي فرع أجدابيا (شرق البلاد) على كيفية تعاطي المجتمع مع اللقاح، وقال إن هناك الكثير من الأخبار المغلوطة تنتشر حول لقاح فيروس كورونا، لذلك يتوجب على المواطنين تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة، لافتاً إلى أن التطعيمات واللقاحات لا تحمي فقط مَن يتناولها لكنها تساعد في حماية جميع المجتمع من انتشار المرض، لكونها تقلل من عدد المواطنين الحاملين للفيروس.