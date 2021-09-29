السفير المالطي: عدة أسباب تمنعنا من منح التأشيرة لليبيين.. منها كورونا

اجتمع وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، محمد خليل عيسى ، اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021 بالسفير المالطي المعتمد لدى ليبيا “تشارلز صليبا” .

وناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المنظمات الدولية ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية ومندوب عن إدارة التعاون الدولي تعزيز افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والمرتكز على عقود مضت وفي المجالات كافة ، وماأبدته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش بخصوص دعم البعثات الدبلوماسية التي عادت للعمل من داخل البلاد .

وأعرب الوكيل، في مستهل الاجتماع عن شكره وتقديره للحكومة المالطية التى بادرت في عودة سفارتها للعمل من داخل ليبيا وكذلك استئناف الخطوط المالطية لرحلاتها إلى ليبيا . وناقش الاجتماع أهمية منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل اعتيادي ، وعدم اقتصارها على الوفود ورجال الأعمال فقط .

ومن جانبه ، أعرب السفير عن شكره للوكيل ، مبرراً عدم الشروع في منح المواطنين الليبيين تأشيرات دخول لبلاده مرده الى أن هناك ألية عمل مشتركة بين البلدين جاري التنسيق بشأنها ، منها جائحة كورونا .

وفي هذا الخصوص ، أشار الوكيل، إلى أنه بالإمكان التنسيق بين البلدين لاعتماد برتوكول صحي بهدف تسهيل عملية تنقل المواطنين بين البلدين. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التعاون في عديد المجالات منها التدريب ، وبإشراف وزارتي خارجية البلدين .