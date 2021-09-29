حكومة الدبيبة تُخصص مبلغ 60 مليون دينار للأشخاص ذوي الإعاقة

قالت الرابطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في ليبيا إن الحكومة قررت صرف الإعانة المنزلية لذوي الإعاقة، ابتداء من شهر أكتوبر المقبل بقيمة 600 دينار شهرياً، بعد تخصيص مبلغ 60 مليون دينار لهذه المنفعة.

وأضافت الرابطة عبر منشور في صفحتها على فيس بوك، أن الحكومة قررت إعطاء الأولوية في برنامج الزواج التابع لصندوق دعم الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة بمنحهم قيمة 50 ألف دينار، دون أن تُوضّح الرابطة ما إذا كانت بالمناصفة أو لكل شخص، إلى جانب استثنائهم من بعض الشروط تقديراً لظروفهم.

شملت القرارات أيضاً صرف تذاكر السفر المخفضة عبر تخصيص مبلغ 20 مليون دينار، بعد توقف صرفها في السابق لقرابة 28عاماً، وجاء ذلك بعد اجتماع رئيس الحكومة في مقر مجلس الوزراء -الثلاثاء- مع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة وعضوية عدد من وزراء حكومة الدبيبة.

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