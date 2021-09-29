الصغير: سنعدل على قانون انتخاب مجلس النواب ليتم إجراؤه بنظامي القوائم والفردي

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أنه سيتم تعديل نظام الانتخابات في قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، ليتم إجراؤها بنظامي القوائم والفردي، للسماح بوجود حياة سياسية بين الأحزاب.

الصغير وفي تصريح لموقع “القاهرة 24” أمس الثلاثاء، أوضح أنه لن يتم تعديل الشروط الموجودة في القانون السابق، والذي نص على أن يكون المرشح قد بلغ من العمر 25 عامًا فأكثر، وأنه سيتم منع ترشح المواطنين مزدوجي الجنسية من الانتخاب أو الترشح للانتخابات التشريعية، على عكس القانون القديم الذي يسمح للمواطنين مزدوجي الجنسية بالتصويت والترشح في الانتخابات.

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