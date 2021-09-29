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المنقوش تطالب رئيس النيجر بالإسراع في تطبيق الاتفاقية الرباعية لتأمين الحدود

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ، على أهمية وضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار .

وأشارت المنقوش خلال استقبال رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم ، للوفد الوزاري برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة ، بالعاصمة نيامي ، اليوم الأربعاء ، إلى أن تفعيل هذه الاتفاقية ، من شأنه أن يحد من عديد الظواهر الهدامة التى تهدد شعوب المنطقة كالارهاب ، والجريمة المنظمة العابرة للحدود ، وعمليات التهريب ، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

وأوضحت أن تفعيل هذه الاتفاقية ، من شأنه أن يعزز سبل الاستقرار الأمني لعموم المنطقة ، وبالتالي يعود بالمنفعة لكامل شعوبها ، ويلبي تطلعاتها في البناء والتنمية.

يذكر أن وفدا وزاريا برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة، قام اليوم الخميس بزيارة عمل إلى جمهورية النيجر ، التقى خلالها الرئيس محمد بازوم وعدد من المسؤولين النيجريين .

 

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صحيفة الساعة 24

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