المركز الوطني للصحة الحيوانية: نتخوف من انتشار مرض داء الكلب في المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة

ليبيا – قال مدير مكتب التواصل والإعلام بالمركز الوطني للصحة الحيوانية بهيج عمار إن هناك خطرًا في المدن الليبية الكبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة، وهو ظاهرة انتشار الكلاب السائبة والضالة، وتحتمل أن تكون مصدر عدوى لمرض داء الكلب عالي الخطورة.

عمار لفت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه رغم خطورة المرض وحالات الوفاة والنفوق المسجلة بالعالم بسببه، فإنه لا يعد مرضًا منتشرًا إلى حد الآن في ليبيا.

وأشار إلى أنه خوفًا من انتشاره يعتزم المركز على إطلاق حملة تطعيم لمكافحته، مبينًا أن الحملة هذا العام ستكون تطعيمًا جماعيًا للكلاب الأليفة المملوكة، متزامنة مع برنامج توعوي متكامل.

وتابع: “حددت 10 نقاط تطعيم على مستوى البلاد بناء على كثافة تربية الحيوانات بهذه المناطق، كما وفرّ المركز حوالي 12 ألف جرعة من لقاح داء الكلب للحيوانات، ووفر اللقاح المناعي لكوادر التطعيم”.

كما دعا الجهات المختصة إلى التعاون وفرض التطعيم على الحيوانات الأليفة للمصلحة العامة، منوهًا إلى أن حملة التطعيم ستقتصر هذا العام على الكلاب فقط، والعام القادم على القطط إن توفرت الإمكانيات.

وأوضح أنه توجد أمراض أخرى منقولة من نواقل حشرية كالبعوض تسبب أمراضًا كاللسان الأزرق وغيره من الأمراض المشتركة، وجميعها تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة والاقتصاد الليبي.

وطالب أصحاب المزارع بتجنب وجود مياه راكدة وبرك ومناطق غير نظيفة توفر البيئة المناسبة لنمو هذه النواقل، داعيًا البلديات والجهات المختصة إلى مكافحتها والتواصل مع الجهات الفنية المختصة للتعاون معها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية