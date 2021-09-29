غوتيريش يدعو أوروبا إلى اتفاق حول إنزال المهاجرين المنطلقين من ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق موثوق وقادر على التنبؤ، بشأن استقبال المهاجرين المنطلقين من ليبيا نحو الشواطئ الأوروبية.

ودعا غوتيريش وفي تقريره الخاص بالقرار رقم إلى 2240 لسنة 2015، الدول الأوروبية إلى ضرورة اتساق التدابير المتعلقة بالتعاون بين دول الاتحاد وليبيا على إدارة الهجرة، مع الالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف الأمين العام: “لا يزال البحر الأبيض المتوسط يشكل أحد أشد الممرات إهلاكا للأشخاص اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية”.

ووثق تقرير الأمين العام، وفاة أكثر من 1,595 مهاجراً على امتداد البحر الأبيض المتوسط، ولا يشمل هذا العدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا بعد إعادتهم إلى ليبيا، والوفيات التي حدثت في الأراضي الليبية.

وأعرب غوتيريش عن استعداد الأمم المتحدة لتوفير الدعم اللازم لوضع آلية إقليمية ذات قدرة على التوقع في مجال إنزال المهاجرين واللاجئين وتحقيق التضامن على ضفتي المتوسط.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في مطلع أكتوبر 2015، القرار 2240، القاضي بمنح دول الاتحاد الأوروبي حق تفتيش السفن التي يشتبه فعلياً في استخدامها لنقل مهاجرين من ليبيا، من قبل عصابات تهريب البشر.

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