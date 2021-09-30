مستشار الأمن القومي الأميركي يناقش مع السيسي الانتخابات في ليبيا

ناقش مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان اليوم الأربعاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنسيق الجهود من أجل المضي قدما في ترتيبات اجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية في بيان إن اللقاء تناول تطورات الاوضاع في ليبيا و”التوافق على تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين ومع الشركاء الدوليين بشأن الترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا، وكذا ملف سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات.

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