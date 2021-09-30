صيانة كابل الألياف البصرية الرابط بين العقيلة ورأس لانوف

بدأت فرق الصيانة بشركة هاتف ليبيا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات في صيانة كابل الألياف البصرية (NGBN) المقطوع بين منطقتي العقيلة ورأس لانوف شرق البلاد.

وأفاد بيان نشرته الشركة القابضة للاتصالات على «فيسبوك»، بأن القطع تسبب في توقف خدمتي شركتي المدار الجديد وليبيانا بين مدينتي أجدابيا ورأس لانوف وتعطُل عمل المصارف والجوازات بالمنطقة نفسها.

– «هاتف ليبيا» تبدأ صيانة كابل الألياف البصرية لمسار منظومة مكتب جوازات الظهرة ببني وليد

– شركة هاتف ليبيا تؤكد تخريب كابل الألياف البصرية ببني وليد

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة توجهت للمكان فور علمها بالحادثة، حيث سارعت بإجراء القياسات اللازمة وتحديد ونوع ومكان القطع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا