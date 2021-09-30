ليبيا الان

الأمم المتحدة تحث أعضاء مجلس الأمن على التمديد للبعثة الأممية في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن أمله في أن يجدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية في ليبيا، والتي ينتهي تفويضها يوم غد الجمعة.

وقال دوجاريك إن المجلس يعي جدية التأخير في التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، مًبدياً قلقه من عدم وجود وحدة موقف بين القادة الليبيين، على حدّ وصفه، مع اقتراب موعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن قرر في أغسطس الماضي التمديد للبعثة الأممية في ليبيا شهراً واحداً فقط، عقب خلافات بين أعضاء المجلس، وكانت الولايات المتحدة قد حمّلت روسيا مسؤولية عرقلة التمديد للبعثة عاماً آخر، بعد مطالبتها بإدخال تعديلات حول طبيعة وآلية عمل البعثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك