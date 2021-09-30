الأمم المتحدة تحث أعضاء مجلس الأمن على التمديد للبعثة الأممية في ليبيا

عبّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن أمله في أن يجدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية في ليبيا، والتي ينتهي تفويضها يوم غد الجمعة.

وقال دوجاريك إن المجلس يعي جدية التأخير في التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، مًبدياً قلقه من عدم وجود وحدة موقف بين القادة الليبيين، على حدّ وصفه، مع اقتراب موعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن قرر في أغسطس الماضي التمديد للبعثة الأممية في ليبيا شهراً واحداً فقط، عقب خلافات بين أعضاء المجلس، وكانت الولايات المتحدة قد حمّلت روسيا مسؤولية عرقلة التمديد للبعثة عاماً آخر، بعد مطالبتها بإدخال تعديلات حول طبيعة وآلية عمل البعثة.

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