الدبيبة يصدر قرارين بإنشاء بلديتين جديدتين

أصدر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارين يقضيان بإنشاء بلديتين جديتين وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

وجاء بنص القرار رقم 420 لسنة 2021 :” تنشأ بلدية تسمي تجرهي وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي”.

وجاء بنص القرار رقم 423 لسنة 2021 :” تنشأ بلدية تسمى بلدية العوينات وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي”.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الحكم المحلي «بدر الدين التومي»، بديوان الوزارة بطرابلس نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية «رمضان أبو جناح الحسناوي».

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، تأأتي هذه الزيارة في إطار الوقوف على مسارات عمل وزارة الحكم المحلي ، حيث قدم الوزير إحاطة بطبيعة عمل الوزارة والخطوات التي بذلتها وأبرز الاتفاقيات التي أبرمتها في سبيل النهوض بالعمل البلدي ، كما تطرق الوزير لأبرز العراقيل والصعاب التي تواجه عمل الوزارة ، واستعرض الطرفان آليات دعم المجالس البلدية.

وقد أكد نائب رئيس الوزراء على الدور المهم والحساس الذي تشغله وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية ، مؤكدا على رغبة حكومة الوحدة الوطنية في تقديم ما أمكن من دعم للوزارة والمجالس البلدية بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.