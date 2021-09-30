مجلس الأمن يتبنى قراراً لمراقبة تدفق المهاجرين من ليبيا

ذكرت بعثة إيرلندا لدى منظمة الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم 2598 بشأن مراقبة تدفق المهاجرين والاتجار بالبشر من شواطئ ليبيا المتوسطية .

ويُعطي القرار صلاحيات أكبر في ملاحقة واستيقاف وإجراء عمليات تفتيش الزوارق والسفن، التي يُشتبه بتورطها في عمليات نقل المهاجرين غير القانونيين.

يُشار إلى أن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بمقاطعة صقلية استقبلت خلال اليومين الماضيين 700 مهاجر غير قانوني، منهم 686 مهاجرا وصلوا إلى شواطئ الجزيرة في وقت متأخر من مساء الإثنين على متن سفينة صيد، قادمين من مدينة زوارة بليبيا التي تبعد عن الجزيرة الإيطالية بـ 290 كيلو مترا، ويحملون جنسيات المغرب وسوريا ومصر وتشاد وإثيوبيا ونيجيريا والسودان والسنغال وبنغلاديش.

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