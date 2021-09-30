بدعوة رسمية.. المنفي يزور ألمانيا لعدة أيام ويلتقي مسؤوليها

كشفت مصادر خاصة لـ”الساعة24″، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سوف يزور ألمانيا اليوم الخميس، بعد تقليه دعوة رسمية.

وأضافت المصادر، أن الزيارة سوف تستمر لعدة أيام سوف يلتقي خلالها العديد من الشخصيات المؤثرة في ألمانيا وعلى رأسهم أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، كما ما سيتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في الكثير من الملفات .

وقبل أيام أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ضرورة أن يضع البرلمان الليبي الإطار القانوني أو القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقال الوزير الألماني، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري حول عملية السلام في ليبيا، والذي عقد اليوم في نيويورك، أنه لابد أن يكون خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية بطريقة متزامنة.

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن تبدأ عملية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بخطوات عملية مع ضرورة إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار، والإسراع بتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء خلال مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في الاجتماع الوزاري حول عملية السلام في ليبيا، والذي عقد اليوم في نيويورك، وشارك في تنظيمه والدعوة اليه وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، ووزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، وحضره ممثلون عن الدول التي شاركت في مؤتمر برلين 2 إضافة لدول جنوب ليبيا التي لم تتح لها الفرصة للمشاركة في برلين 2 وهي تشاد والنيجر والسودان، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.