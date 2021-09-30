مفوضية اللاجئين تُقدّم مولداً كهربائياً للمركز الليبي الكوري

قدّمت مفوضية اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة مولدا كهربائيا جديدا للمركز الليبي الكوري، وذلك في إطار أعمال الصيانة الجارية، والتي تشمل أعمال الطلاء والكهرباء والصرف الصحي.

وبحسب الصفحة الرسمية للمفوضية فإن المركز الواقع بمنطقة سيدي المصري بطرابلس، يقدّم التدريب المهني في مجالات الخياطة والطبخ والطاقة الشمسية والمتجددة وتقنية المعلومات، ويحضر الدورات التي يقوم بها المركز أكثر من 1000 متدرب ومتدربة في العام الواحد، وتتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاما، ويستفيد منها جميع الفئات السكانية بما فيهم النازحون داخليا والعائدون من النزوح، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونفذت المفوضية منذ العام الماضي 67 مشروعا صغيرا لفائدة النازحين، حيث تلعب هذه المشاريع دورا مهما في تعزيز وتهيئة بيئة التعايش السلمي.

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