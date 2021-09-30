المنفي إلى ألمانيا الخميس للقاء ميركل

صرحت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي “نجوى وهيبة” لـ218، بأن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيتوجه غداً الخميس إلى ألمانيا، للقاء المستشارة أنجيلا ميركل وعدد من المسؤولين.

وأضافت وهيبة بأن المنفي سيبحث مع ميركل مستجدات تنفيذ خارطة الطريق المنجزة في برلين، إضافة إلى مسألة إخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، فضلاً عن مكافحة الإرهاب.

يُشار إلى أن المنفي بحث مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت تطورات الأحداث في ليبيا، والتي تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقوانين الانتخابية، إلى جانب ملف المصالحة الوطنية.

جدير بالذكر أيضاً أن المنفي شارك في اجتماع حول عملية السلام في ليبيا بمقر البعثة الأممية بنيويورك، بحضور وزراء خارجية كلّ من أمريكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية