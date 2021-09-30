معيتيق يعلق على قانون استقرار ليبيا للكونغرس الأمريكي

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علق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الأسبق لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، على إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون استقرار ليبيا.

وقال معيتيق، “أكد الكونغرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار”.

وأضاف، “جاءت حيثيات القرار لتأكد على إنجاح الاستحقاق الانتخابي في نهاية ديسمبر 2021 وتوحيد المؤسسات وإتمام المصالحة الوطنية”.

وتابع، أن “هذا القرار يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار”.

واعتمد، الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، نسخة معدلة من قانون استقرار ليبيا، والذي يهدف لمعاقبة جهات خارجية تتدخل في الشأن الليبي.

ويعاقب القانون، داعمي المرتزقة والميليشيات، ومنتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، إضافة إلى مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.