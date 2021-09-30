“الجوازات” و”الهجرة غير الشرعية” يبحثان ضبط وجود الأجانب في ليبيا

استقبل رئيس مصلحة الجوازات والجنسية عميد يوسف عبد الله مراد ونائب رئيس المصلحة عميد الزروق مصطفى الصغير ، ورئيس جهاز الهجرة غير الشرعية عميد المبروك، وعبد الحفيظ ميلاد، وفي نهاية الاجتماع شدد الطرفان على مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية استعرض اللقاء أوجه التعاون بين الإدارتين وخصوصاً أن أعمال الإدارتين تجتمع في عدة مهام واختصاصات موحدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا.