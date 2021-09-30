الداخلية تواصل عملياتها في القربولي وتسترد أراضي مملوكة للدولة

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بطرابلس مباشرتها اليوم الأربعاء بعملية إخلاء 335 هكتاراً بالقره بوللي، تعود ملكيتها للدولة وإزالة المباني غير القانونية التي تم بناؤها على الأرض.

وأوضحت الإدارة في بيان أن القوة التابعة لها أزالت المقسمات التي استولى عليها بعض المخالفين، في محاولة لبيعها، وتم إرجاعها لملكية الدولة، مُشيرة إلى أن تحديد الأراضي المملوكة للدولة تم من قبل مهندسين من مصلحة المساحة، والذين وضعوا الشواهد والعلامات الدالة عليها.

يُذكر أن إدارة إنفاذ القانون تُنفذ عملياتها بتعليمات من النائب العام، بعد اتّساع عملية الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة.

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