السنوسي: قانون “استقرار ليبيا” الأمريكي مهم خاصة بعد الاقتراب من موعد الانتخابات

قال الحقوقي والقانوني الليبي حفيظ السنوسي إن “قانون استقرار ليبيا الأمريكي الذي أصدره الكونجرس أمس الثلاثاء، ليس ملزما للأطراف الليبية قانونا، ولكنه ملزم من حيث الإجبار والضغط الأمريكي”.

السنوسي، وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن “القانون يحدد سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع المشهد الليبي، وفي الوقت ذاته يعد تدخلا مباشرا في الشأن الداخلي الليبي بالمخالفة للمواثيق الدولية”.

وقال إنه “من الناحية النظرية لا يجوز لأمريكا أن تسن قانوناً يتيح لها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، أما من الناحية الواقعية فإن من يملك القوة يملك اتخاذ القرار وتنفيذه دون معقب، أو معترض”.

وأردف أن “القانون الجديد رغم أنه يملك فقط سلطة الأمر الواقع وقوة الدولة الصادر عنها، إلا أنه قد يكون مهما في المرحلة الحالية، خاصة الاقتراب من موعد الانتخابات وزيادة العراقيل”.

وحول كون القانون لم يحدد ماذا يعني بالعراقيل، أشار الخبير إلى أن “الخارجية الأمريكية وسفارة واشنطن لدى ليبيا، ستمارس دورا أكبر في هذا الموضوع، لتحديد من هم المعرقلون، لأن كل تصرف أو قرار من مسؤول ليبي، البعض يراه عرقلة والبعض يراه خطوة للأمام، وسيعود الأمر للقراءة الأمريكية للموقف”.

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