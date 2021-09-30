وزارة المالية: تأخرنا في إصدار الحساب الختامي بسبب بعض الوزارات والهيئات

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، أنها ستحجب مخصصات الباب الثاني لجميع الجهات التي لم تلتزم بإحالة حسابها الختامي إلى الإدارة المختصة بالوزارة.

وبحسب تعميم للوزارة وجهته إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات وكافة الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، إن بعض الوزارات والهيئات تأخرت في إحالة الحساب الختامي في الموعد المحدد، الأمر الذي ترتب عليه تأخر وزارة المالية في إقفال الحساب الختامي العام للدولة.

والأحد الماضي، أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وفق منصة حكومتنا.