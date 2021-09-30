“المنقوش” تطالب بالإسراع في تفعيل الاتفاقية الرباعية

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، خلال استقبال الرئيس النيجري محمد بازوم للوفد الوزاري برئاسة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة نيامي الأربعاء، على ضرورة الإسراع في تفعيل الاتفاقية الرباعية والخاصة بتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار.

وشددت المنقوش على أنّ تنفيذ هذه الاتفاقية سيَحُدّ ممّا وصفته بالظواهر الهدّامة التي تُهدد شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وعمليات التهريب، إلى جانب الحدّ من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وأشارت المنقوش إلى أن تفعيل الاتفاقية الرباعية سيُعزز سبل الاستقرار الأمني لعموم المنطقة، مما يعود بالتالي بالمنفعة لجميع شعوبها ويُلبّي تطلعاتها في البناء والتنمية.

جدير بالذكر أن عبد الحميد الدبيبة رفقة عدد من وزراء حكومته وصلوا الخميس إلى العاصمة النيجرية نيامي؛ لبحث مسألة تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

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