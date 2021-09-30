اللافي: الإخوان يحاولون عرقلة الإنتخابات لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي

قال الحقوقي والسياسي محمد اللافي إن القانون الأمريكي لاستقرار ليبيا المعني الأول به هو أنقرة وتنظيم الإخوان في ليبيا الذين يصرون على تعطيل الانتخابات بأي شكل.

اللافي في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أكد أن “تنظيم الإخوان يعرف أن أيا من مرشحيه لا يمكنه خوض انتخابات رئاسية مباشرة، وسيخرجون من المشهد نهائيا كما خرجوا من مصر وتونس والمغرب وغيرها، ولذلك يحاولون عرقلة الانتخابات لأنهم مستفيدون من الوضع الحالي”.

وأشار اللافي إلى أن “زيارة وفد الأفريكوم في يوم إصدار القانون الأمريكي إلى قاعدة معيتيقة المحتلة من الأتراك، وخروج دفعة عائدة إلى أنقرة بعد الاجتماع يوضح من تقصد الولايات المتحدة بمقوضي الاستقرار في ليبيا”.

ونوه إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت الحاسم مهم خاصة أن تنظيم الإخوان الإرهابي سبق ونفذ عددا من الانقلابات على الديمقراطية مثل انقلاب فجر ليبيا، الذي أوصل البلاد إلى هذه الفوضى والانشقاق إلى الآن، كما يهدد بانقلاب جديد، وهو ما جاء على لسان خالد المشري والصادق الغرياني.

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