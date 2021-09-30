“الخارجية” تبحث مع مالطا وكوريا منح تأشيرات لليبيين

بحث وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد عيسى، الأربعاء، خلال لقائه سفير دولة مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، أهمية منح التأشيرات للمواطنين الليبيين بشكل اعتيادي وعدم اقتصارها على الوفود ورجال الأعمال فقط، إلى جانب الاتفاق على التعاون في مجالات التدريب بإشراف وزارتي الخارجية في البلدين.

ورحّب عيسى بعودة السفارة المالطية للعمل من داخل ليبيا، وباستئناف الخطوط الجوية المالطية لرحلاتها إلى داخل البلاد.

وبرر صليبا عدم الشروع في منح الليبيين تأشيرات دخول لمالطا إلى عدم استكمال بلورة آلية عمل مشتركة بين البلدين، يجري التنسيق بشأنها ومن بينها جائحة كورونا، وهو ما رد عليه عيسى بالإشارة إلى إمكانية التنسيق بين البلدين لاعتماد بروتوكول صحي بهدف تسهيل عملية تنقل المواطنين بين البلدين.

وفي سياق متصل، بحث عيسى مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا سبل عودة الشركات الكورية لاستكمال مشاريعها المتوقفة منذ سنوات، خاصة ما يتعلق منها في مجال الكهرباء بمحطات غرب طرابلس والخليج والزويتينة، إلى جانب عودة السفارة الكورية للعمل من داخل طرابلس وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين، والتي تعتبر استكمالا وتنفيذا لمبدأ الصداقة بين البلدين.

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