الفيتوري: قانون استقرار ليبيا يستهدف الإخوان وأنقرة

قال الخبير السياسي رضوان الفيتوري إن التصويت على قانون “دعم الإستقرار” من الكونغرس الأمريكي جاء بأغلبية كبيرة، ما يدل على الهاجس الحقيقي للولايات المتحدة من تنامي قدرة المليشيات والهجرة غير الشرعية برعاية سلطات تدعي الشرعية وتنامي الوجود التركي والمرتزقة.

الفيتوري، وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أضاف: “أن الولايات المتحدة أضحى عندها يقين بأنها تريد استقرار ليبيا على يد هرم للسلطة، تستطيع التفاهم وعقد الاتفاقيات معه، فواشنطن والغرب عموما، أدرك أن الاستمرار في دعم المليشيات والمحتل التركي والحكومات الهزيلة، سوف يطولها الإرهاب في ظلها بنهاية الأمر”.

ونوه إلى أن “الولايات المتحدة تريد الاستقرار في ليبيا الآن، دعما لمصالحها واستراتيجيتها، ولذلك تضغط على أنقرة، وستجبرها على سحب قواتها ومرتزقتها من ليبيا، مشيرا إلى أن لجنة 5+5 اجتمعت للمرة الأولى في العاصمة طرابلس بحضور قائد أفريكوم، مع تجاهل دعوة القوات التي تسيطر على قاعدة معيتيقة للاجتماع”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تزيد من وتيرة اهتمامها بالملف الليبي حرصا على أمنها ومصالحها، فلذلك فإنها تدعم بكل قوة الانتخابات ومن يدعمها، وستجابه من يحاول عرقلتها”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

