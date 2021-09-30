مشروع قرار بتمديد ولاية البعثة الأممية لدعم تنظيم الانتخابات الليبية وتنفيذ خارطة الطريق

تقدمت بريطانيا وأيرلندا الشمالية بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2022م، على أن تتولى مهامها بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وبما يتفق مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني.

وتضمن مشروع القرار، أن تعمل البعثة على ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتحقيق وتعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع، وأن تساعد على توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوحدة المؤقتة فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية، بما يشمل دعم إصلاح القطاع الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية ودعم إصلاح القطاع الأمني.

وذكر المشروع أن البعثة ستعمل على تقديم الدعم المناسب لتتفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن طريق تيسير تدابير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع التدريجي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعئة متى سمحت الظروف بذلك.

وأضاف أنها ستعمل كذلك على دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وعملية مصالحة وطنية شاملة للجميع.

كما حدد مجموعة أخرى من المهام الموكلة للبعثة الأممية بعد التمديد تمثلت في “التنسيق والتعاون الوثيقان مع الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك البلدان المجاور والمنظمات الإقليمية، وتقديم الدعم إلى المؤسسات الليبية الرئيسية، وتقديم الدعم بناء على الطلب، من أجل توفير الخدمات الأساسية وإيصال المساعدات الإنسانية، لأغراض منها التصدي لجائحة كوفيد-19، وفقا للمبادئ الإنسانية”.

وتشمل المهام أيضا العمل على الرصد والإبلاغ عن تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العنف الجنسي في حالات النزاع، ولا سيما من خلال النشر الفعال للمستشارين المعنيين بشؤون حماية النساء والأطفال دون مزيد من التأخير.

كما ستقدم البعثة الدعم في تأمين الأسلحة المتصلة بها غير الخاضعة للمراقبة ومكافحة انتشارها، وتنسيق المساعدة الدولية وتقديم المشورة والمساعدة دعما للجهود التي يقودها الليبيون في سبيل تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة من النزاع، بما فيها المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش.

ورحب البيان بالاستعراض الاستراتيجي المستقل للبعثة، مطالبًا إياه بتنفيذ توصياته بالكامل، واستكشاف جميع الطرق الممكنة لزيادة الكفاءة وإعادة توزيع الموارد المتاحة، ومنها ترتيب الأولويات وإعادة تحديد المهام والموارد، حسب الحاجة وعند الاقتضاء.

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