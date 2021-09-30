العقوري يطالب بإنشاء مرفأ بحري في بلدية توكرة

التقى عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة ” يوسف العقوري ” بوزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية ” عادل سلطان ”.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الحكومة في مدينة طرابلس، عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع البحري .

وطالب العقوري بإنشاء مرفأ بحري في بلدية توكرة واستحداث مكتب للثروة البحرية ، بالنظر لامتلاكها رقعة ساحلية على البحر واشتهار أهلها بحرفة صيد الأسماك ، مؤكدا على أن هذا المشروع سيعمل على خلق فرص عمل لكثير من شباب البلدية وتوطين قطاع صناعة الأسماك بها .

بدوره أكد وزير الثروة البحرية ، حرص الوزارة على تطوير قطاع الثروة البحرية في جميع المناطق الساحلية ومنها بلدية توكرة ، مشددا على ضرورة الاستفادة من الموارد البحرية التي تملكها ليبيا نتيجة لطول ساحلها على البحر المتوسط .