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مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وشركة بريد ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّع وزير التربية والتعليم موسى المقريف مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا، في إطار التعاون بينهما لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائياً.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإن شركة بريد ليبيا تتولى نقل واستلام نماذج الأسئلة والإجابات في امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية لكل عام.

ومن ضمن بنود المذكرة استفادة الوزارة من كافة الخدمات البريدية للشركة، بما في ذلك خدمات نقل البريد السريع المحلي والدولي، ومساهمة الوزارة في البرنامج التوعوي المُعدّ من قبل شركة بريد ليبيا، إضافة إلى تقديم الوزارة برامج تدريبية مختلفة لموظفي الشركة حسب الإمكانيات المتاحة.

وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وشركة بريد ليبيا.

جدير بالذكر أن شركة بريد ليبيا شركة ليبية متخصصة في تقديم الخدمات البريدية، ونقل الإرساليات والبريد داخل ليبيا وخارجها.

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قناة 218 الليبية

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