مؤكدةً بقائها لاستمرار الأزمة.. تركيا: لا يوجد لدينا مقاتلين حتى ‏نسحبهم من ليبيا ‏

نفت تركيا أن “حركات طائرات الشحن التركية، تعني نقل ‏المقاتلين الأجانب خارج الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن “الوجود ‏التركي جاء بناء على اتفاقيات رسمية باعتراف أممي بهذه ‏الاتفاقيات”، بحسب قولها.‏

ونقل موقع “الشرق” عن مصادر مقربة من الحكومة التركية، قولها ‏إنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد طائرات شحن تركية ‏متجهة إلى ليبيا، فهناك مدرّبون ومستشارون عسكريين، وبالتالي ‏تحركات هذه الطائرات تأتي ضمن هذا الإطار‎”، بحسب زعمها.‎

وذكرت المصادر أن “هناك اتفاقا عسكريا بين تركيا وليبيا، وبالتالي ‏طلب خروج القوات الأجنبية لا ينطبق على تركيا، ولن تخرج هذه ‏القوات إلا بفسخ هذا الاتفاق‎”، بحسب زعمها.‎

وتحدثت عن أن “الطائرات التركية لا تقوم بسحب مقاتلين من ليبيا”، ‏منوهة إلى أن “هناك جهات إعلامية عدة قالت إن تركيا نقلت ‏مقاتلين غير أتراك إلى ليبيا، وتركيا لا تعترف بهذه الادعاءات، وإذا ‏تم إثبات أن مقاتلين غير أتراك وتابعين لتركيا موجودين في ليبيا، ‏فمن الطبيعي أن يطلب منها سحبهم، لكن حتى الآن لا يوجد دليل ‏يثبت ذلك‎”، بحسب زعمها.‎

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