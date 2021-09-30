مؤكدةً بقائها لاستمرار الأزمة.. تركيا: لا يوجد لدينا مقاتلين حتى ‏نسحبهم من ليبيا ‏

نفت تركيا أن “حركات طائرات الشحن التركية، تعني نقل المقاتلين الأجانب خارج الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن “الوجود التركي جاء بناء على اتفاقيات رسمية باعتراف أممي بهذه الاتفاقيات”، بحسب قولها.
ونقل موقع “الشرق” عن مصادر مقربة من الحكومة التركية، قولها إنها “ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد طائرات شحن تركية متجهة إلى ليبيا، فهناك مدرّبون ومستشارون عسكريين، وبالتالي تحركات هذه الطائرات تأتي ضمن هذا الإطار”، بحسب زعمها.
وذكرت المصادر أن “هناك اتفاقا عسكريا بين تركيا وليبيا، وبالتالي طلب خروج القوات الأجنبية لا ينطبق على تركيا، ولن تخرج هذه القوات إلا بفسخ هذا الاتفاق”، بحسب زعمها.
وتحدثت عن أن “الطائرات التركية لا تقوم بسحب مقاتلين من ليبيا”، منوهة إلى أن “هناك جهات إعلامية عدة قالت إن تركيا نقلت مقاتلين غير أتراك إلى ليبيا، وتركيا لا تعترف بهذه الادعاءات، وإذا تم إثبات أن مقاتلين غير أتراك وتابعين لتركيا موجودين في ليبيا، فمن الطبيعي أن يطلب منها سحبهم، لكن حتى الآن لا يوجد دليل يثبت ذلك”، بحسب زعمها.
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