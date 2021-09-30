بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء خريفية على أغلب المناطق مع تكاثر السحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الخليج والساحل من مصراتة حتى سرت .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس:تتكاثر السحب من حين لإخر على أغلب المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها سحب رعدية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 32) مْ ، وتسجل تراجع أثناء فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الخليج وجنوب الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية.

• الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ ، وتسجل تراجع أثناء فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجفرة والحمادة .

• الرياح: شمالية شرقية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 36) مْ وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر أحياناً على السرير وتازربو.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (33- 35) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:53).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:00).