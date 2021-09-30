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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021.
ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء خريفية على أغلب المناطق مع تكاثر السحب على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الخليج والساحل من مصراتة حتى سرت .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-
•الطقس:تتكاثر السحب من حين لإخر على أغلب المناطق الساحلية يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها سحب رعدية.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (27- 32) مْ ، وتسجل تراجع أثناء فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
• الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الخليج وجنوب الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا رعدية.
• الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ ، وتسجل تراجع أثناء فترة الليل خاصةً على المناطق الجبلية .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجفرة والحمادة .
• الرياح: شمالية شرقية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31- 36) مْ وتسجل إنخفاض طفيف يوم الغد على أغلب المناطق .

الكفرة- السرير- تازربو:-
• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر أحياناً على السرير وتازربو.
• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.
• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (33- 35) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (18:53).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:00).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين الجوية الخميس الموافق المرك الجوية الحرارة الحرارة السماء ماءقليلة 22 زواره مصراته نالوت 18 الزنتان بنیولید اجدابيا بنغازي قلبلة البيضاء درنة الجغبوب السماء 22 غات السرير 22 عادل 3/2 إعداد 02 2013/10/ الإصدار‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الثلاثة القادمة اليوم الخميس 2021-09-30 بداية F-270-001 يتخللها نشر تبقى الأجواء المناطق مع السحب على مناطق أمطار متفرقة خاصة على الخليج والساحل مصراتة حتى مصراتة الساحل الساحلية يتخللها سقوط أمطار أغلب على المناطق .الجبلية الطقس:تتكاثر السحب تصحبها عدية. غربية شمالية المناطق يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الخليج وجنوب الجبل الأخضر المناطق الجبلية نشطة الطقس لأخر تصحبها خلايا عدية. شمالية شرقية معتدلة :الرياح: على أغلب المناطق. وتسجل إنخفاض طفيف مابين 31) القصو مدينة لهذ اليوم الساعة (18:53() الساعة (07:00) الطقس السماء صافية قليلة السحب تتكاثر أحياناً على غربية إلى شمالية مابين -33) عادل الغويل شروق النشرات ناص محمد‏'‏

 

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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