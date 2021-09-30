الجارديان: الدبيبة سيكون سعيد برؤية ‏الطريق مسدود أمام الانتخابات

أكد تقرير صحفي بريطاني أن المجتمع الدولي يخشى من فشل الانتخابات، لأنها ستستفح الباب أمام سيطرة تركيا على ليبيا بصورة كبيرة.
وأوضحت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الدبلوماسيين الغربيين يضعون حاليا الخطط الاحتياطية في حالة فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ولفت التقرير إلى أن الغرب أمامه حاليا خياران رئيسيان لإنقاذ الوضع في ليبيا، ويتمثل الأول في إقناع السياسيين الليبيين بالتوصل لتوافق في الآراء بشأن شكل الانتخابات المقبلة.
وذكرت أن الخيار الثاني الأكثر تطرفا هو أن تدفع الأمم المتحدة الحكومة المؤقتة لقبول أو التأكيد على أن الأمم المتحدة مخولة بموجب قرارات مجلس الأمن الحالية لفرض قانون انتخابي، كما يطالب بعض السياسيين الليبيين.
وتطرق التقرير البريطاني إلى أن السيناريو الثاني في حال فشل الخياران السابقان، هو اعتراف المجتمع الدولي بأن الوقت نفد ولا يمكن إجراء الانتخابات، وهو ما يتطللب وجوب تبني مبادرة ”استقرار ليبيا”، التي اقترحتها حكومة تسيير الأعمال، ومحاولة تهيئة الظروف مرة أخرى لإجراء انتخابات في المستقبل، والتي ستركز في وضع دستور دائم وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة.
ونوهت الجارديان إلى أن الأزمة الرئيسية في الانتخابات الليبية، هي أنها يمكن أن تحولها إلى “حلقة فاشلة” في بناء الدولة مثل أفغانستان.
ورصد التقرير أنه في العلن، تمارس القوى الغربية أقصى قدر من الضغط لإجراء الانتخابات، ولكن في الخفاء ومن وراء الكواليس تجهز لكافة الخيارات في حالة فشل الانتخابات.
ونقلت “الجارديان” عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الحميد الدبيبة سيكون سعيد برؤية الطريق مسدود أمام الانتخابات، خاصة وأنه يستخدم مكتبه لبناء قاعدة شعبية تسمح له بالبقاء مؤقتا في الحكم، وهو ما ينفذه من خلال زيادة رواتب المعلمين وإطلاق منح الزواج.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك