الجارديان: الدبيبة سيكون سعيد برؤية ‏الطريق مسدود أمام الانتخابات

أكد تقرير صحفي بريطاني أن المجتمع الدولي يخشى من فشل ‏الانتخابات، لأنها ستستفح الباب أمام سيطرة تركيا على ‏ليبيا بصورة كبيرة.‏

وأوضحت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن الدبلوماسيين ‏الغربيين يضعون حاليا الخطط الاحتياطية في حالة فشل إجراء ‏الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.‏

ولفت التقرير إلى أن الغرب أمامه حاليا خياران رئيسيان لإنقاذ ‏الوضع في ليبيا، ويتمثل الأول في إقناع السياسيين الليبيين بالتوصل ‏لتوافق في الآراء بشأن شكل الانتخابات المقبلة.‏

وذكرت أن الخيار الثاني الأكثر تطرفا هو أن تدفع الأمم المتحدة ‏الحكومة المؤقتة لقبول أو التأكيد على أن الأمم المتحدة مخولة ‏بموجب قرارات مجلس الأمن الحالية لفرض قانون انتخابي، كما ‏يطالب بعض السياسيين الليبيين.‏

وتطرق التقرير البريطاني إلى أن السيناريو الثاني في حال فشل ‏الخياران السابقان، هو اعتراف المجتمع الدولي بأن الوقت نفد ولا ‏يمكن إجراء الانتخابات، وهو ما يتطللب وجوب تبني مبادرة ‏‏”استقرار ليبيا”، التي اقترحتها حكومة تسيير الأعمال، ومحاولة ‏تهيئة الظروف مرة أخرى لإجراء انتخابات في المستقبل، والتي ‏ستركز في وضع دستور دائم وإصلاح قطاع الأمن والمصالحة.‏

ونوهت الجارديان إلى أن الأزمة الرئيسية في الانتخابات الليبية، هي ‏أنها يمكن أن تحولها إلى “حلقة فاشلة” في بناء الدولة مثل ‏أفغانستان.‏

ورصد التقرير أنه في العلن، تمارس القوى الغربية أقصى قدر من ‏الضغط لإجراء الانتخابات، ولكن في الخفاء ومن وراء الكواليس ‏تجهز لكافة الخيارات في حالة فشل الانتخابات.‏

ونقلت “الجارديان” عن دبلوماسيين غربيين، قولهم إن رئيس ‏حكومة تسيير الأعمال، عبد الحميد الدبيبة سيكون سعيد برؤية ‏الطريق مسدود أمام الانتخابات، خاصة وأنه يستخدم مكتبه لبناء ‏قاعدة شعبية تسمح له بالبقاء مؤقتا في الحكم، وهو ما ينفذه من ‏خلال زيادة رواتب المعلمين وإطلاق منح الزواج.‏

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