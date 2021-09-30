الشاطر: اليوم تبدأ اجتماعات بين مجلسي النواب والدولة في المغرب

صرح ‏عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر بأن اجتماعا سيعقد في وقت لاحق اليوم الخميس بالمملكة المغربية بين لجنتين تمثلان مجلسي الدولة والنواب، وفق قوله.

وقال الشاطر في تصريحات لموقع “الرائد”، الذي تموله جماعة الإخوان، إن الاجتماع بغرض التفاهم حول قانون الانتخابات القادمة، لافتا إلى أن مدة انعقاد الاجتماعات غير محددة بسقف زمني، وإنما بوصولهما إلى توافق حول القانون.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وهو ما اعترض عليه مجلس الدولة، مطالبا باستشارته في القانون.