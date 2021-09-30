إزالة التعديات على 335 هكتارا من أراضي الدولة في القره بوللي

أخلى فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، 335 هكتارًا من الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة في منطقة القره بوللي.

وأزال عناصر الفرع المباني غير القانونية المبنية على قطعة الأرض، وكذلك المقسمات التي استولى عليها بعض المخالفين في محاولة لبيعها وإرجاعها لملكية الدولة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وجرى ذلك بعد تحديد الأراضي المملوكة للدولة من قبل مهندسين من مصلحة المساحة، ووضع العلامات الدالة عليها، بحضور مدير إدارة التسجيل العقاري ومدير مكتب الغابات ومدير مكتب الأملاك العامة بالقره بوللي، ومدير إدارة الفروع شمال طرابلس ورئيس مكتب القره بوللي بجهاز الشرطة الزراعية.

ولا يزال العمل مستمرًا في متابعة المخالفات والتعديات على الأراضي، وإزالة المباني غير القانونية وضبط المخالفين، وستشمل الحملة جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وإرجاعها لملكية الدولة.

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